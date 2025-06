O advogado, pós-graduado em ciências penais e segurança pública, Fabio Marçal, foi o convidado especial do Aqui Pod desta terça-feira (3).

No bate-papo, ele contextualizou e detalhou casos jurídicos emblemáticos, que tiveram grande repercussão em Cachoeiro de Itapemirim, como, por exemplo, as denúncias contra a clínica do médico Dr. Renato Harckbart.