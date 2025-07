Água, agronegócio e os desafios climáticos

A água é de todos — e responsabilidade também! No novo episódio do podcast Sustentabilidade Brasil, Poliana Carminati, vice-coordenadora do Fórum Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas, fala sobre os desafios da gestão das águas e a importância da participação dos produtores rurais. Ouça agora e descubra como o Espírito Santo tem se preparado para lidar com as mudanças climáticas e proteger esse recurso essencial!

Assuntos do episódio:

0:40 – Boas-vindas e apresentação de Poliana Carminati

1:08 – O que é o Fórum Capixaba de Comitês de Bacias Hidrográficas

2:54 – Anúncio do 26º Encontro Nacional em Vitória

3:40 – Mudanças climáticas e povos tradicionais

4:58 – Experiências de outros estados no uso sustentável da água

5:14 – Quantidade e qualidade da água: pilares da gestão

5:24 – Papel do Idaf na preservação e no CAR

6:48 – Programa de Regularização Ambiental e apoio técnico ao agro

7:52 – Nascente preservada é garantia de água para todos

8:15 – Conscientização no agro e avanços no Espírito Santo

10:00 – Como funciona o licenciamento de barragens

11:47 – Convite ao produtor rural para o encontro nacional