Alegre ganhará unidade do Senac; secretário revela detalhes

O secretário de Planejamento do município do Alegre, Willian Faian, foi o entrevistado do Programa Jogo Aberto desta terça-feira (20).

Na oportunidade, o chefe da pasta falou sobre a inovação como motor de desenvolvimento para os municípios da Região do Caparaó; o poder público como facilitador da inovação e o programa Gênesis, que está fomentando o futuro da inovação capixaba.

Além disso, Faian também revelou que o município do Alegre deve receber uma unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A iniciativa, que visa ampliar as oportunidades para os jovens da cidade, deve ser entregue já em agosto.

Confira detalhes dessas e outras ações no programa Jogo Aberto, já disponível no You Tube do AQUINOTICIAS.COM.