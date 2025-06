Amilton Machado | Cidades inteligentes baseadas no saber quilombola

Nesta conversa conduzida pela jornalista Fernanda Zandonadi, durante a Conferência Sustentabilidade Brasil 2025, Amilton Machado fala sobre o papel da ancestralidade, da tecnologia e da inteligência artificial na construção de cidades resilientes e inclusivas. Presidente da Associação Nacional dos Diplomados do Prominp, ele destaca soluções baseadas na cultura quilombola para o enfrentamento das mudanças climáticas.

🔽 Assuntos do episódio:

00:00 – Abertura e apresentação do evento

01:17 – Quem é Amilton Machado e o surgimento da ANDP

03:00 – Painel “Cidades do Futuro” e saberes ancestrais

04:40 – Quilombos e a gestão territorial com IA

05:23 – Prefeitos versus liderança coletiva nos quilombos

07:10 – Falta de dados sobre povos tradicionais

08:41 – Racismo algorítmico no reconhecimento facial

10:17 – Energia solar e escutativa em comunidades isoladas

13:29 – Proposta para a COP 30 com quilombos do Pará

17:11 – Otimismo com o futuro e a força da ancestralidade

📍 Gravado na Praça do Papa, em Vitória (ES), durante a Conferência Sustentabilidade Brasil 2025.

