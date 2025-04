Anchieta: prefeito ressalta avanços na gestão municipal; veja

O prefeito de Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, Léo Português (PSB), participou, na tarde desta quarta-feira (2), do podcast Jogo Aberto, transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do portal AQUINOTICIAS.COM.

Durante a entrevista, Léo Português, que sucedeu Fabricio Petri na administração municipal, ressaltou os avanços conquistados nos primeiros meses de sua gestão. Entre os pontos abordados, destacou a realização de eventos para impulsionar o turismo local, setor que sofreu impactos significativos após o desastre da Samarco, em Mariana. Segundo o prefeito, o município conseguiu se recuperar financeiramente e vem retomando seu crescimento.

Sucesso da administração

O chefe do Executivo também mencionou o início do ano letivo nas escolas municipais, reforçando o compromisso com a educação, e enfatizou a oferta de serviços de saúde de qualidade para a população. Além disso, lembrou que a gestão anterior realizou diversas obras importantes para a cidade e ressaltou a importância da parceria com o governador Renato Casagrande e com o legislativo municipal para garantir o sucesso da administração.

