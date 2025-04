App otimiza doação de sangue; veja como

A transformação digital revoluciona a saúde e a solidariedade. Giulyana Mazioli Alvarenga, no dia 4 de abril, no PROINTEC – Saúde In Foco, em Guaçuí, apresentou o aplicativo (app) Gota de Vida, que facilita a doação de sangue por meio de uma experiência digital moderna e interativa. Sua palestra Aplicativo Gota de Vida: a modernização da doação de sangue através da transformação digital explicou, assim, como a tecnologia pode aumentar o número de doadores e salvar vidas.

Conforme Giulyana, recursos inovadores do aplicativo, como notificações personalizadas e um sistema de localização de hemocentros, agilizam o processo em um mundo conectado e com altas demandas de transfusões.

A tecnologia pode unir solidariedade e inovação por meio de um aplicativo voltado para a doação de sangue no Brasil. A ferramenta conecta doadores a hemocentros de forma rápida e eficiente, utilizando geolocalização, lembretes personalizados e notificações sobre emergências. Além disso, permite agendar doações, acompanhar campanhas e compartilhar ações solidárias nas redes sociais, ampliando o alcance da causa. Desse modo, a iniciativa mostra como soluções digitais podem transformar o engajamento em saúde pública e salvar vidas.

