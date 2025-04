Bruno Lamas destaca ações inovadoras para fomento da economia azul

O secretário da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (SECTI), Bruno Lamas, destacou as ações do Estado para fomentar e fortalecer ainda mais a economia por meio da ciência e tecnologia.

No primeiro dia de debates do Prointec – Seminário de Economia Azul e Psicultura, que acontece, nesta quinta (10) e sexta-feira (11), no Instituto Federal (Ifes) de Piúma, ele ainda explicou o papel da Secti na democratização do conhecimento.

No que diz respeito a produção científica, por exemplo, o chefe da pasta destacou a Universidade Aberta Capixaba (UnAC), que oferece cursos gratuitos de graduação, pós-graduação, aperfeiçoamento, mestrado e doutorado no Estado.

Em um bate-papo no AquiPod, Bruno Lamas detalhou as atividades estratégicas da gestão.