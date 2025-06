Bruno Resende projeta novos rumos para carreira política em 2026

O deputado estadual Bruno Resende (União) destacou os avanços conquistados na área da saúde durante o seu mandato. Como presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, ele aponta as políticas públicas implementadas, sobretudo, aquelas que contribuíram para melhorar a qualidade de vida de pessoas com câncer.

Além de emendas destinadas para instituições de saúde de Norte a Sul do Espírito Santo, ele também destacou como legado do seu mandato as diversas pautas relacionadas ao desenvolvimento econômico.

Tendo em vista o processo eleitoral 2026, o parlamentar ainda projeta uma possível pré-candidatura à Câmara dos Deputados, uma vez que aparece entre um dos nomes cotados para representar o Espírito Santo no Congresso Nacional.