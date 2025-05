Cobrança de água para produtor rural é justo?

O presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro e membro do Comitê de Bacias, Wesley Mendes, foi o entrevistado especial do Jogo Aberto desta quarta-feira (21). Na oportunidade, ele falou sobre os desafios do homem do campo e justiça social para aqueles que contribuem com a preservação do meio ambiente.

Explicou ainda como está o debate em relação a cobrança de água para os produtores rurais do Espírito Santo, um assunto que tem preocupado e desmotivado a categoria em diversos aspectos.

Wesley Mendes também destacou as ações necessárias para que o homem do campo se sinta valorizado e motivado para continuar fomentando a bioeconomia e preservação do meio ambiente no Estado.

Confira detalhes do bate-papo já disponível no You Tube do AQUINOTICIAS.COM.