Como incentivar a leitura entre as crianças?

Neste episódio do podcast Sustentabilidade Brasil, recebemos Ivana Esteves Passos de Oliveira, jornalista, professora universitária e idealizadora da Muqueca Editorial. Conversamos sobre como a literatura infantil pode transformar vidas, o impacto das histórias na formação de leitores críticos e estratégias para tirar as crianças das telas e levá-las para o mundo mágico dos livros. Um papo inspirador para educadores, pais, autores e todos que acreditam na força da leitura desde a primeira infância.

Conheça o selo Muqueca Editorial: www.muquecaeditorial.com.br

Assuntos do episódio:

00:12 – Apresentação de Ivana Esteves

01:00 – Trajetória no jornalismo e início da editora

01:58 – Criação do personagem Gato Verde

03:00 – Expansão do catálogo da editora

04:45 – Primeiro livro de Ivana e atuação nas escolas

06:00 – A leitura como construção de identidade

08:10 – Estratégias para formar leitores e estimular imaginação

10:30 – Experiência com livros durante a pandemia

12:00 – A criança ainda quer o livro físico?

13:30 – A importância da literatura regional

15:00 – As crianças como agentes de transformação social

16:45 – O papel dos professores como mediadores de leitura

18:30 – Erros que afastam as crianças da leitura

21:00 – A questão da leitura como castigo

22:00 – O impacto da materialidade do livro

24:00 – Sustentabilidade e literatura de impacto social

26:30 – Onde encontrar os livros da Muqueca Editorial

28:00 – Encerramento e convite para novos encontros