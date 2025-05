Conceição do Castelo: o que a população pode esperar da gestão?

O prefeito Valbinho (PSB) e o secretário de Finanças de Conceição de Castelo, Francisco Andrade, foram os convidados do Jogo Aberto desta quarta-feira (28).

Na oportunidade, eles fizeram um panorama de como encontraram a Prefeitura de Conceição do Castelo e quais foram as ações implementadas para reorganizar o orçamento municipal.

Valbinho ainda tratou de assuntos polêmicos como a reforma do Safonão e o Piso Nacional dos Professores. Já o secretário de Finanças, trouxe informações a respeito da redução de taxas de impostos municipais como estratégia para atrair empresas.

O bate-papo já está disponível e pode ser conferido no You Tube do AQUINOTÍCIAS.COM.