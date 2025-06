Conferência Sustentabilidade Brasil: Rigoni destaca avanços e desafios

O secretário de Estado do Meio Ambiente do Espírito Santo, Felipe Rigoni, participou, nesta quarta-feira (11), de um bate-papo com o apresentador Guilherme Barbosa durante a Conferência Sustentabilidade Brasil. Durante a conversa, o secretário sobre os avanços e desafios na gestão ambiental, como enfrentar e mitigar as mudanças climáticas e as ações do governo capixaba em prol da sustentabilidade, enfatizando a importância de políticas públicas eficazes e o engajamento da sociedade civil.