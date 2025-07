Crédito barato para cuidar do nosso planeta

O Banco do Nordeste tem se consolidado como um dos principais agentes financeiros do país na promoção de práticas sustentáveis no campo e na cidade. Em entrevista durante a Conferência Sustentabilidade Brasil, realizada em junho, em Vitória, o superintendente da instituição no Espírito Santo, Lourenzo de Oliveira, destacou os avanços no financiamento de projetos ligados ao meio ambiente e à geração de energia limpa.

Assuntos do episódio:

01:26 – Apresentação de Lourenzo de Oliveira

01:47 – Pinga-fogo: Quem é Lourenzo na agenda do clima?

02:44 – Os riscos das mudanças climáticas

03:23 – Responsabilidade do ser humano

03:45 – Soluções sustentáveis no agro

04:17 – Otimismo diante da crise ambiental

05:14 – O papel do Banco do Nordeste na sustentabilidade

06:10 – Projetos de agroecologia e convivência com o meio ambiente

07:00 – Licenciamento ambiental e exigências do banco

08:03 – Linhas de financiamento com baixa taxa de juros

09:00 – Atuação do Banco do Nordeste no Espírito Santo

10:01 – Impacto da Sudene e do banco no norte capixaba

10:46 – Histórias marcantes e transformação