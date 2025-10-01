De olho em 2026: Euclério avança com pré-candidatura ao Senado no Sul do ES

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), foi o convidado especial da edição do Jogo Aberto desta quarta-feira (1). Ele esteve em Cachoeiro de Itapemirim para um almoço oferecido pelo prefeito da Capital Secreta, Theodorico Ferraço (PP).

O evento contou com a presença de diversos vereadores e prefeitos da região Sul do Espírito, entre eles, os chefes dos poderes executivos das cidades de Cachoeiro, Itapemirim, Marataízes, Bom Jesus do Norte e Alegre.

Na oportunidade, ele participou de um podcast no AQUINOTICIAS.COM. Além dos bastidores para as eleições 2026, Euclério Sampaio também revelou detalhes das articulações para a construção da sua pré-candidatura a senador.

Assista a entrevista completa, já disponível no canal do YouTube do AQUINOTICIAS.COM