Descubra o potencial da meliponicultura como prática sustentável

A crescente preocupação com o declínio de abelhas no meio ambiente, essencial para a manutenção da biodiversidade e da produção de alimentos, foi o tema central da conversa com a bióloga Camilla Zanotti Gallon, diretora da Associação dos Meliponicultores do Espírito Santo (AME-ES). Em entrevista ao podcast Sustentabilidade Brasil, a especialista alertou para os impactos negativos do desmatamento e do uso inadequado de agrotóxicos, um cenário que exige atenção urgente de toda a sociedade.