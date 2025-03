Espiritualidade em Saúde e a Fé no Processo de Cura – VIVA VIDA

No episódio de 26 de março de 2025, o Viva Vida abordou o tema “Espiritualidade na saúde: a fé no processo de cura“. Antônio Tatagiba, padre e terapeuta, e Raimundo Luiz Inocêncio, médico e pesquisador espírita, discutiram o impacto da fé na saúde dos pacientes. Eles compartilharam experiências sobre como a espiritualidade pode ajudar no processo de cura.

O Conselho Federal de Medicina (CFM) anunciou a criação da Comissão de Saúde e Espiritualidade. A comissão investigará como a religiosidade influencia na prevenção de doenças e na recuperação clínica. Com essa iniciativa, o CFM busca integrar a fé à medicina, promovendo o bem-estar.

Além disso, a criação da Comissão de Saúde e Espiritualidade reflete uma crescente valorização da conexão entre corpo e espírito na medicina moderna. De fato, o CFM acredita que a fé pode desempenhar um papel significativo não apenas na prevenção de doenças, mas também no processo de recuperação dos pacientes. Dessa forma, a comissão tem como objetivo realizar estudos profundos sobre como práticas espirituais podem ser incorporadas aos tratamentos médicos convencionais, promovendo, assim, uma abordagem mais holística da saúde.

Ao integrar esses aspectos, espera-se que os profissionais de saúde tenham uma visão mais ampla e sensível ao tratar os pacientes, reconhecendo a importância de aspectos emocionais e espirituais no processo de cura.

