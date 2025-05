Fabrício Petri destaca desafios da Casa Civil e perspectivas para 2026

O ex-prefeito de Anchieta e atual assessor especial da Casa Civil do Governo do Estado do Espírito Santo, Fabrício Petri (PSB), foi o entrevistado do programa Jogo Aberto desta terça-feira (13).

Na oportunidade, ele falou dos desafios a frente da assessoria e estratégias para atender, com maior resolutividade, as demandas que chegam dos municípios ao Poder Executivo estadual.

Além disso, também lembrou do legado que deixou durante os dois mandatos como prefeito de Anchieta, o que o credencia para alçar voos mais altos nas eleições 2026. Confira o bate-papo completo já disponível no You Tube do AQUINOTÍCIAS.COM.