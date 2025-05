Fisioterapia pós-operatória: muito mais que drenagem linfática!

Com o crescimento acelerado das cirurgias plásticas e dos procedimentos estéticos, a fisioterapia pós-operatória ganhou ainda mais destaque. Profissionais especializados não apenas aceleram a recuperação, como também evitam complicações e garantem melhores resultados.

Uma trajetória marcada pela excelência

A dra. Thátira Balestrero se especializou em fisioterapia dermatofuncional. Com isso, passou a atender casos complexos e a oferecer tratamentos personalizados. Para ampliar seu conhecimento, concluiu diversas especializações e, no momento, finaliza Doutorado em Ciências da Reabilitação no Rio de Janeiro.

Por que a fisioterapia pós-operatória importa?

A fisioterapia pós-operatória é essencial para acelerar a recuperação, aliviando a dor, melhorando a mobilidade e restaurando a função da área afetada. Através de exercícios, recursos e orientações, o fisioterapeuta previne complicações, acelera a cicatrização e auxilia no retorno seguro às atividades diárias. Ao contrário do que muitos pensam, o papel da fisioterapia vai além do alívio de dores. Ela reduz edemas, previne fibroses e melhora o contorno corporal.