Suelen Macedo, fundadora do Cerimonial Zig Zag, é a entrevistada do Aqui Pod. Durante a conversa, ela compartilha sua trajetória profissional, os desafios de empreender no segmento de eventos e a importância do planejamento para transformar festas em experiências especiais.

A entrevista aborda o papel do cerimonial na organização de eventos, o que as famílias procuram na hora de planejar uma comemoração, os custos envolvidos na realização de uma festa e os principais desafios enfrentados por quem está à frente dos preparativos.

Suelen também fala sobre a experiência de conciliar a maternidade com a vida empresarial e apresenta os diferenciais do Cerimonial Zig Zag, destacando o trabalho desenvolvido para atender às expectativas de cada família.

Assista a entrevista completa sobre empreendedorismo, planejamento, mercado de eventos e os bastidores de quem faz acontecer momentos inesquecíveis.