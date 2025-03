Fundo Cidades: municípios do ES terão R$ 200 milhões para prevenção

A secretária de Estado Maria Emanuela fala sobre o Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas. Instituído em 2023, o programa visa ao desenvolvimento sustentável dos municípios e à redução dos impactos ambientais causados pelas mudanças climáticas, amenizando as consequências da incidência de chuvas extremas e períodos de déficit hídrico, e promovendo a preservação da vida e do meio ambiente.

Em janeiro deste ano, o governador do Estado, Renato Casagrande, lançoua programação para 2025. Serão investidos um total de R$ 200 milhões para que os municípios capixabas realizem obras de prevenção e mitigação aos efeitos extremos do clima. Por meio do fundo, o Governo do Estado transfere recursos de forma direta, sem burocracia, para os Fundos Municipais de Investimento.