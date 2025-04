Gamificação contra arboviroses: ter saúde pode ser divertido

A tecnologia pode educar e prevenir doenças. Saulo Caliman e Rodolpho Almeida, no dia 4 de abril, no PROINTEC – Saúde in Foco, em Guaçuí, no Caparaó capixaba, apresentaram a palestra Jogo caça dengue: inovação e gamificação no combate às arboviroses.

Gamificação é a aplicação de elementos de jogos, em contextos não necessariamente lúdicos, como educação, saúde e gestão pública. O objetivo é tornar atividades mais envolventes, estimulando o aprendizado, a participação e a adoção de comportamentos positivos.

Arboviroses são doenças causadas por vírus transmitidos por artrópodes, principalmente mosquitos. No Brasil, as principais arboviroses são a dengue, zika, chikungunya e febre amarela, todas transmitidas pelo Aedes aegypti.

A palestra abordou como o jogo utiliza elementos de diversão e aprendizado para sensibilizar a população sobre a importância da prevenção. Os palestrantes compartilharam, assim, resultados alcançados em projetos locais.

Os participantes puderam compreender, de forma prática, como a gamificação transforma a conscientização em ação, tornando o aprendizado sobre prevenção mais envolvente e acessível. De acordo com os palestrantes, a abordagem lúdica do jogo incentiva a adoção de hábitos saudáveis no dia a dia e reforça a importância da participação ativa de toda a comunidade na luta contra o Aedes aegypti.

Aproveite os melhores conteúdos do Podcast Viva Vida, com temas sobre saúde, bem-estar e mais! Inscreva-se já, ative o sininho e fique por dentro de todos os episódios novos. Assista, curta e compartilhe para disseminar informações balizadas!

Leia também: Ibuprofeno e nimesulida – saiba mais sobre esses remédios populares