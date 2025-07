“Incalculável”: setor de rochas avalia prejuízos da taxação dos EUA

Caso a taxação de 50% anunciada pelos Estados Unidos (EUA) sobre produtos brasileiros seja realmente aplicada a partir do dia 1º de agosto, os prejuízos ao setor de rochas no Espírito Santo podem ir muito além da perda de competitividade frente aos concorrentes internacionais.

O programa Aqui Pod abordou o tema nesta quinta-feira (10), em entrevista com os principais representantes do segmento no Estado: Tales Machado, presidente da Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas), e Ed Martins André, presidente do SindRochas.

Durante o bate-papo, os especialistas alertaram que a decisão do ex-presidente Donald Trump pode desencadear um efeito em cadeia, estimulando o desemprego e o aumento de preços de diversos produtos com valores atrelados ao dólar.

Além disso, os representantes do setor detalharam as ações e estratégias que já estão sendo adotadas para tentar minimizar os impactos da taxação sobre as exportações capixabas.

O bate-papo completo está disponível no canal do AQUINOTICIAS.COM no YouTube.