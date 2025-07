Iniciativas inovadoras e a transformação da indústria do plástico

Gilmar Almeida Nogueira, superintendente do Sindiplast-ES, conversa no podcast Sustentabilidade Brasil sobre a transformação da indústria plástica no Espírito Santo. Em destaque, ele apresenta iniciativas inovadoras como a “Semana do Plástico” e o programa “Tampinha do Bem”, que conectam indústrias, catadores e o poder público para promover a reciclagem e a economia circular. Ouça e descubra como o plástico, antes vilão, se torna motor de renda e sustentabilidade!

Assuntos do episódio:

0:25 – Apresentação do podcast e boas-vindas

0:36 – Introdução de Gilmar Almeida Nogueira e breve explicação sobre o Sindiplast-ES

1:13 – Definição do Sindiplast: integração entre indústrias, catadores e a Deres

2:56 – Discussão sobre a mudança de percepção do plástico durante a pandemia

4:00 – Detalhamento dos projetos: “Semana do Plástico” e “Tampinha do Bem”

5:30 – Conexão com secretarias públicas e parcerias estratégicas

7:15 – A importância da segregação dos plásticos e da economia circular

9:00 – Encerramento: otimismo e convite para os participantes dos encontros regionais