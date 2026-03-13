Jogo Aberto
Mergulhe nos bastidores da política capixaba com o Jogo Aberto, o podcast semanal que te coloca no centro da informação.
em 13 de mar de 2026, às 15h12
Jogo Aberto analisa cenário político 2026 no Espírito Santo
Em 2026, teremos eleições Federal e Estadual, que vão escolher o novo presidente da República, governador do Estado, deputados federais e estaduais, e senadores. Alguns nomes já são projetados para essas vagas e o Jogo Aberto analisa esse cenário no Espírito Santo.
O programa, apresentado por Alissandra Mendes, e o jornalista político, Flávio Cirilo, trouxe as notícias de bastidores no Espírito Santo. O podcast teve ainda a participação marqueteiro político, Roberto Velasco, que destacou os pontos importantes nas Eleições de 2026.