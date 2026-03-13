Jogo Aberto analisa cenário político 2026 no Espírito Santo

Em 2026, teremos eleições Federal e Estadual, que vão escolher o novo presidente da República, governador do Estado, deputados federais e estaduais, e senadores. Alguns nomes já são projetados para essas vagas e o Jogo Aberto analisa esse cenário no Espírito Santo.

O programa, apresentado por Alissandra Mendes, e o jornalista político, Flávio Cirilo, trouxe as notícias de bastidores no Espírito Santo. O podcast teve ainda a participação marqueteiro político, Roberto Velasco, que destacou os pontos importantes nas Eleições de 2026.