Jogo Aberto analisa pesquisa Real Time Big Data para o governo do ES

No programa Jogo Aberto, desta quarta-feira (18), o ponto central do debate foi a pesquisa do instituto Real Time Big Data, que destacou um cenário competitivo na disputa pelo governo do Espírito Santo em 2026.

Ricardo Ferraço e Lorenzo Pazolini aparecem tecnicamente empatados na liderança, com 35% das intenções de voto, indicando equilíbrio e ausência de um favorito claro neste momento da pré-campanha.

Durante o debate, um dos pontos centrais foi o chamado “fator Magno Malta”, que surge com 15% das intenções de voto em um dos cenários estimulados. Os comentaristas Alissandra Mendes, Flávio Cirilo e Roberto Velasco ressaltaram que a presença do senador altera diretamente a dinâmica da disputa. Confira detalhes da análise no YouTube do AQUINOTICIAS.COM