Jogo Aberto com Victor Coelho destaca avanços no turismo e eleições 2026

O ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim e ex-secretário de Turismo do Espírito Santo Victor Coelho apresentou um panorama sobre os rumos da política estadual e os desafios que enfrentou para fortalecer o setor turístico capixaba no pouco tempo que passou no comando da pasta.

No comando da Secretaria de Turismo, Victor Coelho reforçou que o setor é uma das principais apostas para diversificar a economia capixaba. Ele destacou que o turismo possui capacidade de gerar emprego e renda de forma rápida, além de valorizar as potencialidades regionais.

Em entrevista ao programa Jogo Aberto, ele ainda revelou os motivos que o levaram a disputar uma vaga como deputado estadual nas eleições deste ano. Confira a entrevista completa, já disponível no canal do Youtube do AQUINOTICIAS.COM.