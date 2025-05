Júnior Abreu: quatro décadas a serviço do Espírito Santo

O atual secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Espírito Santo, Júnior Abreu, celebra um marco significativo em sua trajetória profissional: 40 anos de carreira como gestor e servidor público. Com uma vasta e diversificada experiência, Abreu se tornou uma figura proeminente na administração capixaba, acumulando passagens por diversas secretarias e órgãos públicos.

Ao longo de quatro décadas, Júnior Abreu ocupou cargos de relevância que demonstram sua versatilidade e compromisso com o serviço público. Sua jornada inclui passagens como secretário municipal de Finanças, onde lidou com a gestão orçamentária e fiscal; diretor-geral do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), atuando em áreas cruciais para o desenvolvimento rural e ambiental; e diretor da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan), contribuindo para a melhoria dos serviços de saneamento básico no estado. Além disso, foi secretário estadual de Esportes, demonstrando sua capacidade de gestão em diferentes setores.

No podcast Sustentabilidade Brasil, Júnior Abreu refletiu sobre sua trajetória. Ele destacou a importância de um serviço público célere e de qualidade, um lema que parece ter guiado suas ações ao longo dos anos. A entrevista permitiu que o secretário compartilhasse as lições aprendidas e os desafios superados em sua dedicação à coisa pública.