Leandro Lacerda: veja como a internet pode salvar vidas

O influenciador digital Leandro Lacerda compartilhou a sua história de superação, nesta segunda-feira (17), na edição especial do Aqui Pod em parceria com o Conexão Safra.

No episódio, marcado por muita emoção, ele deu detalhes do dia do acidente, considerado um milagre, em que ele perdeu parte da perna direita e quase morr3u.

Além disso, Leandro Lacerda ainda destaca como saiu de momentos depressivos rumo à superação. Confira a história completa, já disponível no Youtube do AQUINOTICIAS.COM: