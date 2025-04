Maitan destaca os 100 dias à frente da Câmara de Cachoeiro

O vereador Alexandre Maitan que assumiu a presidência da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim para o biênio 2025-2026, participou na última semana do Podcast “Jogo Aberto”, do jornal AQUINOTICIAS.COM. Com cinco mandatos no Legislativo, é a primeira vez que ele ocupa o cargo mais alto da Casa. A nova gestão tem como pilares a transparência, a inclusão social e a sustentabilidade, com o objetivo de manter a Câmara entre as mais bem avaliadas do Espírito Santo.

No bate-papo, Maitan destacou as metas à frente da casa, entre elas a continuidade de práticas que garantiram à Casa o selo Diamante de Transparência e a nota A do Tesouro Nacional. Reconhecimentos que, segundo Maitan, refletem o compromisso com a boa gestão e o respeito ao cidadão.

— A transparência não é apenas uma exigência legal. É uma demonstração de respeito com a população. Vamos investir ainda mais em tecnologia e acessibilidade, para garantir que todos tenham acesso às informações e decisões da Câmara — afirmou o presidente.

A gestão também deve priorizar ações sustentáveis, como a instalação de um sistema de energia solar na sede do Legislativo. Outras medidas incluem a coleta seletiva de resíduos, a redução do uso de materiais descartáveis e o incentivo ao uso consciente dos recursos públicos.

— O setor público precisa dar o exemplo. Queremos tornar a Câmara uma referência em sustentabilidade, com práticas que contribuam para a preservação ambiental e a economia de recursos — destacou.

Outro foco será a ampliação da comunicação com a sociedade. Para isso, Maitan promete modernizar o portal da transparência e fortalecer a presença digital da instituição.

— Queremos uma Câmara conectada com a população. As redes sociais e plataformas digitais são ferramentas essenciais para aproximar o cidadão das decisões do Legislativo — disse.

A articulação entre os vereadores também está entre as prioridades. O novo presidente pretende fortalecer as Comissões Temáticas e garantir um ambiente de diálogo e cooperação dentro da Casa.

— Uma Câmara forte se constrói com trabalho em equipe, autonomia e compromisso com os interesses da população — concluiu.

Maitan assumiu o comando da Câmara com o desafio de manter o bom desempenho da instituição e seguir avançando em áreas estratégicas, com foco na eficiência administrativa e no fortalecimento do vínculo entre o Legislativo e a sociedade cachoeirense.