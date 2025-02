Marataízes: prefeito revela “terra arrasada” e desafios da nova gestão

A administração municipal e a situação financeira de Marataízes pautaram o Jogo Aberto desta terça-feira (25).

Além dos desafios, o prefeito de Marataízes, Toninho Bitencourt ainda falou sobre como encontrou a administração municipal e o que tem feito para resolver, de forma célere, os problemas.

O carnaval da cidade, as ações na área da saúde e os projetos que serão executados em parceria com o Governo do Estado também foram abordados durante o bate-papo.

Mais detalhes dessa conversa com o prefeito de Marataízes podem ser conferidos no canal do AQUINOTICIAS.COM no Youtube.