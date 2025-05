Mudança na Colina: Fernando Diniz é o nome ideal para o Vasco?

Fernando Diniz acertou as tratativas com o Vasco e vai assumir a equipe para a sequência da temporada. Com contrato até o fim de 2026, o técnico deve ser apresentado na próxima segunda-feira (12).

Essa será a segunda passagem de Diniz pelo Cruzmaltino. Em 2021, ele comandou o time na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro — foram 12 partidas, somando quatro vitórias, três empates e cinco derrotas.