Novo Papa: Dom Luiz Fernando pede que igreja reze e evite especulações

Em entrevista ao AQUIPod desta quarta-feira (23), o arcebispo da Diocese de Cachoeiro, Dom Luiz Fernando Lisboa, falou sobre momentos especiais quando foi recebido pelo Papa Francisco, em Roma.

Além disso, ele explicou quais são os próximos passos até a eleição de um novo Papa, de acordo com a tradição católica.

Outro assunto abordado pelo arcebispo, foi a profecia atribuída a São Malaquias, que diz que o próximo Papa será o último.

Como funciona o Conclave e o que é levado em consideração para a escolha de um novo Papa também pautou o bate-papo com Dom Luiz Fernando no AQUIPod, já disponível no YouTube do AQUINOTÍCIAS.COM.