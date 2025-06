NR-01 e saúde mental: entenda o que mudou

A segurança no trabalho evoluiu. Hoje, proteger a saúde física não basta. Empresas que desejam crescer com sustentabilidade precisam cuidar também da saúde mental dos colaboradores. Por isso, a Norma Regulamentadora nº 01 (NR-01) ganha ainda mais relevância, pois integra diretrizes de prevenção que envolvem o bem-estar emocional e psicológico.

Neste episódio do podcast Viva Vida, o gerente de mercado do Hifa Ocupacional, Reginaldo Alves Passos, e a psicóloga Dra. Camila Verheyen mostram como a norma pode — e deve — ir além do cumprimento legal. Eles explicam que ambientes emocionalmente seguros reduzem acidentes, afastamentos e conflitos. Dessa forma, promovem mais engajamento, eficiência e resultados duradouros.

Além disso, destacam que gestores que escutam suas equipes e reconhecem sinais de estresse constroem vínculos mais fortes. Com isso, conseguem prevenir crises antes que elas se agravem. A saúde mental, portanto, deixa de ser tabu e passa a integrar a estratégia da empresa.

Por fim, ambos reforçam que aplicar a NR-01 com olhar humanizado ajuda a manter talentos, reduz passivos trabalhistas e mostra que a empresa valoriza vidas, não apenas cargos. O cuidado começa na gestão — e se espalha por toda a organização. Pessoas equilibradas e, com redes de apoio, aumentam a produção e se tornam mais dinâmicas.