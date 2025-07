No episódio de hoje do Sustentabilidade Brasil, conversamos com Eurípedes Pedrinha, diretor técnico do Sebrae/ES, sobre o papel da inovação, das pequenas empresas e da liderança estratégica para enfrentar a crise climática. Com uma visão realista e otimista, Pedrinha mostra como é possível crescer sem destruir e aponta caminhos práticos para uma economia mais sustentável, competitiva e inclusiva. Um bate-papo informativo e essencial para quem empreende ou se preocupa com o futuro.

Assuntos do episódio:

0:00 – Boas-vindas e apresentação de Eurípedes Pedrinha

1:17 – O que os dados dizem sobre o aquecimento global

2:45 – A responsabilidade é de todos: produção, consumo e regulação

3:50 – Como incluir o clima nas decisões econômicas

5:00 – O desafio da sustentabilidade nas pequenas empresas

7:00 – O papel das grandes cadeias

9:00 – Inovação como ponte entre sustentabilidade e lucro

10:50 – Espírito Santo: ambiente fértil para soluções sustentáveis

12:00 – Educação, ação e prática: os pilares da transformação

13:30 – Transformar o mundo

14:30 – Encerramento e mensagem