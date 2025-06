O papel do poder público frente aos desafios climáticos

Em um dos maiores eventos de sustentabilidade do Brasil, entrevistamos o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, que falou sobre os desafios climáticos, o papel do poder público e como o Estado está transformando os royalties do petróleo em investimentos para a transição energética.

Quer entender como o Espírito Santo se tornou referência nacional na agenda verde? Ouça agora o episódio completo do podcast Sustentabilidade Brasil.

Assuntos do episódio:

00:01 – Boas-vindas e abertura do podcast

01:45 – Apresentação do convidado

02:00 – Crise climática e responsabilidade coletiva

03:02 – Espírito Santo como exemplo nacional na agenda verde

03:54 – Programa Capixaba de Descarbonização

04:00 – Uso de royalties do petróleo para transição energética

06:00 – Fundo intergeracional e apoio a startups ESG

07:00 – Criação do fundo estadual de descarbonização

08:00 – Conciliar economia e metas climáticas

08:50 – Perspectivas políticas e compromisso com a sustentabilidade