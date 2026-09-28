O que Allan Ferreira pensa para o Sul do ES? Candidato explica ao Especial Eleições 2026

O deputado estadual e candidato à reeleição Allan Ferreira (Podemos) foi o entrevistado do Especial Eleições 2026, do aquinoticias.com. Na conversa, o parlamentar apresentou um balanço do mandato e falou sobre temas que considera prioritários para o Sul do Espírito Santo e outras regiões do Estado.

Entre os assuntos abordados durante a entrevista estiveram os impactos da reforma tributária para o Espírito Santo, a geração de empregos e a necessidade de qualificação profissional para atender à demanda prevista com novos investimentos, especialmente na região Sul. Allan também defendeu o fortalecimento do turismo como uma das alternativas para ampliar a atividade econômica no Estado.

O cooperativismo também ocupou parte da entrevista. O deputado falou sobre sua atuação na Assembleia Legislativa em relação ao setor e citou a aprovação de uma nova legislação estadual sobre cooperativismo. Segundo ele, o segmento tem importância na geração de emprego e renda e deve continuar entre as áreas de atuação de seu mandato.

Na área social, Allan Ferreira destacou a inclusão de pessoas com deficiência e, principalmente, as políticas voltadas às pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e suas famílias. O candidato defendeu maior estrutura nas áreas de saúde e educação, capacitação de profissionais e a descentralização dos atendimentos. Entre as propostas apresentadas está a implantação de um Centro de Tratamento Especializado em Autismo (CETEA) em Cachoeiro de Itapemirim.

A entrevista também abordou a violência contra a mulher. Ao responder sobre os limites das medidas protetivas diante de casos que terminam em feminicídio, Allan defendeu ações de prevenção, maior rigor na responsabilização dos agressores e o fortalecimento dos mecanismos de proteção.

No balanço do mandato, o deputado citou recursos destinados a instituições sociais, saúde, agricultura e esporte, além de investimentos realizados em parceria com o governo do Estado. Entre as obras mencionadas estão intervenções viárias e projetos de infraestrutura na região Sul.

Ao falar sobre um eventual novo mandato, Allan apontou a inclusão, os projetos sociais ligados ao esporte, o apoio ao pequeno produtor rural e o cooperativismo como algumas das áreas que pretende priorizar. O deputado também voltou a mencionar a necessidade de discutir medidas para reduzir os impactos da reforma tributária sobre o Espírito Santo.

Ao final da entrevista, Allan Ferreira fez suas considerações diretamente ao eleitorado e apresentou suas razões para buscar a continuidade do mandato na Assembleia Legislativa.

A entrevista completa do Especial Eleições 2026 está disponível no canal do aquinoticias.com no YouTube.