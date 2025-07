No episódio de hoje, recebemos Maria Letícia Vale, presidente da Rede Pocante, para falar sobre os desafios e oportunidades do Terceiro Setor no Brasil. Descubra como organizações sociais podem se fortalecer, captar recursos, gerar impacto e se tornar mais resilientes.

Assuntos do episódio:

0:00 – Abertura e apresentação do podcast

0:17 – O que é a Rede Pocante

0:43 – Pilares da Pocante: autenticidade, autonomia e resiliência

1:55 – O maior desafio das organizações do Terceiro Setor

3:03 – Como acessar recursos e editais de forma estratégica

4:28 – A importância da capilarização de políticas públicas

5:15 – Desmistificando o Terceiro Setor

7:02 – Impacto econômico: 4% do PIB e seis milhões de empregos

8:49 – Desafios para organizações menores

10:10 – Otimismo e futuro do setor

11:02 – Como saber mais sobre a Rede Pocante