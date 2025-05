Após o empate sem gols entre Flamengo e Botafogo e a vitória do Palmeiras sobre o Red Bull Bragantino, o Verdão se isolou na liderança, abrindo quatro pontos do vice-líder rubro-negro. Agora, na próxima rodada do Brasileirão, o alviverde recebe o Flamengo no Allianz Parque, podendo abrir sete pontos do rival interestadual.