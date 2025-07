Plantando as sementes das florestas do futuro

O assunto do novo episódio do podcast Sustentabilidade Brasil tem como foco o viveiro da Reserva Natural Vale, em Linhares (ES). Conversamos com Laila Medeiros e Kamila Antunes Alves sobre conservação, sementes nativas, desafios da restauração ecológica e o papel das comunidades locais. Uma verdadeira aula sobre a força da Mata Atlântica.

Assuntos do episódio:

0:19 – Apresentação das convidadas e do viveiro da Reserva Vale

1:00 – História e função do viveiro de sementes

2:42 – Como funciona o processo de produção de mudas

3:45 – Espécies prioritárias e desafios da germinação

5:00 – Dormência das sementes e papel do laboratório

8:59 – Identificação de espécies novas e funcionamento do herbário

12:15 – Contribuição do viveiro para o reflorestamento

13:09 – Principais desafios e importância da pesquisa

15:01 – A década da restauração e a valorização da semente

17:00 – Região de transição entre Mata Atlântica e Amazônia

18:36 – Coleções vivas e educação ambiental

20:00 – Projetos com comunidades e bioeconomia

22:00 – Otimismo e convite para visitar a reserva