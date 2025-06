Plantar uma árvore reconecta o ser humano à sua essência

Você já pensou que plantar uma árvore pode mudar muito mais do que a paisagem? No novo episódio do podcast da Conferência Sustentabilidade Brasil 2025, o coordenador do Plantio Brasil, Carlos Humberto de Oliveira, fala sobre como o ato de plantar também reconecta o ser humano à sua própria essência.

Na conversa com a jornalista Fernanda Zandonadi, ele apresenta a campanha Setembro Verde, que vai mobilizar todo o Espírito Santo em mutirões de plantio. Qualquer pessoa pode participar — de moradores a empresas, ONGs e igrejas. As mudas são doadas e o plantio é monitorado até 2030.

Quer transformar sua rua, bairro ou comunidade? Acesse plantandoparaoplaneta.eco.br, cadastre sua área e venha plantar com a gente. É gratuito, coletivo e essencial. Porque plantar árvores é, também, plantar gente.

Assuntos do episódio:

00:00 – Abertura

01:33 – Apresentação de Carlos Humberto e sua trajetória

02:15 – Criação e propósito do movimento Plantio Brasil

03:44 – O simbolismo de plantar árvores como terapia

07:00 – O impacto do plantio em tempos de pandemia

09:00 – A desconexão com a natureza nas grandes cidades

12:15 – Arborização urbana e justiça climática nas periferias

14:16 – Apresentação da campanha Setembro Verde

15:50 – Como participar do projeto Plantando para o Planeta

17:30 – Aplicativo para monitoramento do plantio

18:45 – Importância da escolha correta das espécies

21:00 – Crítica à falta de manutenção em projetos públicos

24:00 – Arborização como valorização de espaços urbanos

27:00 – Encerramento: plantar árvores é um ato de amor coletivo