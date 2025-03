Resultado positivo não esconde atuação ruim da Seleção Brasileira. Embora, os pontos tenham sido conquistados, a seleção continua sem tática e repertório. Com isso, será que é possível cravar a participação no Mundial de 2026?

