Nesta segunda-feira (17), foram sorteados os grupos da Copa Libertadores e Sul-Americana 2025. Contudo, uma fala racista do presidente Conmebol, Alejandro Domínguez, após o sorteio, acabou gerando uma enorme polêmica entre os brasileiros.

O programa completo está disponível no YouTube do AQUINOTÍCIAS.COM. Confira tudo sobre a 55ª edição do Linha de Fundo.