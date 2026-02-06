QualificarES inscreve para cursos profissionalizantes gratuitos em Cachoeiro e região

Estão abertas as inscrições para os cursos presenciais gratuitos do Programa Qualificar ES em Cachoeiro de Itapemirim.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI) do Espírito Santo, Bruno Lamas, destaca que a iniciativa do governo do estado busca ampliar o acesso da população à qualificação profissional, com foco na preparação para o mercado de trabalho e no estímulo à geração de renda.

““Nós temos bons professores, chegamos aos 78 municípios, com cursos de 32 aulas e 120 horas que mudam a vida de pessoas”, explicou Lamas.

Os cursos gratuitos serão realizados em 12 polos espalhados pela cidade. Os interessados podem se inscrever até o dia 12 de fevereiro. As aulas têm início previsto para 3 de março.

Cursos

São 26 cursos diferentes só para Cachoeiro de Itapemirim. Entre eles estão marketing digital, porteiro, assistente administrativo, designer de sobrancelhas, escovas e penteados, assistente de segurança do trabalho, auxiliar de laboratório, socorrista nível básico.

Também há oportunidade para produção de tortas e doces salgados, auxiliar de recursos humanos, cuidador de idosos, operador de mercado, informática intermediária, Excel, panificação, montador e reparador de computadores, técnico em venda.

A diversidade de cursos atende diferentes perfis de candidatos, incluindo jovens em busca do primeiro emprego e trabalhadores que pretendem se requalificar.

Confira a entrevista completa com o secretário Bruno Lamas.