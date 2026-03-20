O podcast Quem cuida de quem cuida? aconteceu em 20 de março de 2026. A psicóloga Marina Balarini conduziu a conversa com profundidade. Durante o episódio, ela abordou a sobrecarga emocional dos cuidadores. Ao mesmo tempo, destacou o impacto desse papel na saúde mental. Com isso, o debate ganhou relevância social imediata.

Nesse cenário, cuidar de alguém exige dedicação constante. No entanto, muitos cuidadores negligenciam suas próprias necessidades. Como consequência, surgem sinais de esgotamento físico e emocional. Portanto, reconhecer esse desgaste torna-se essencial. Assim, o podcast convida o público a refletir sobre limites e autocuidado.

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Gênero e a construção do papel de cuidar

Historicamente, a sociedade associa o ato de proteger às mulheres. Desde a infância, normas sociais reforçam esse comportamento. Por exemplo, meninas recebem estímulos para cuidar, enquanto meninos exploram outras funções. Dessa forma, a cultura naturaliza essa divisão.

Consequentemente, mulheres assumem responsabilidades invisíveis no cotidiano. Elas organizam rotinas, cuidam da casa e acolhem emocionalmente a família. Ao mesmo tempo, muitas trabalham fora. Portanto, acumulam múltiplas jornadas sem divisão justa. Assim, o cuidado se transforma em sobrecarga silenciosa.

Desigualdades ampliam o peso do cuidado

Essa realidade não afeta todas as mulheres da mesma forma. Mulheres negras e periféricas enfrentam desafios ainda maiores. Muitas trabalham no cuidado de outras famílias. Em seguida, retornam para zelar por suas próprias casas. Dessa maneira, a desigualdade social intensifica o problema.

Além disso, o julgamento social reforça pressões. A maternidade, por exemplo, costuma ser idealizada. No entanto, quando a experiência foge desse padrão, surgem críticas. Portanto, muitas mulheres enfrentam culpa e isolamento. Assim, o sofrimento emocional cresce de forma silenciosa.

Impactos na saúde mental das cuidadoras

Com o tempo, a sobrecarga gera adoecimento psíquico. Sintomas como ansiedade, estresse e depressão tornam-se frequentes. Em muitos casos, o corpo manifesta sinais físicos. Entre eles, dores de cabeça e problemas digestivos.

Enquanto isso, questões como depressão pós-parto ainda recebem pouca atenção. Frequentemente, profissionais tratam o problema apenas com medicação. No entanto, essa abordagem não resolve todas as demandas. Por isso, a escuta qualificada se torna fundamental.

A importância do autocuidado e da escuta

Diante desse contexto, o autocuidado deixa de ser luxo. Ele passa a ser necessidade básica. Buscar apoio familiar ou profissional ajuda a reduzir a sobrecarga. Além disso, criar momentos de descanso fortalece o equilíbrio emocional.

Portanto, o podcast reforça uma mensagem clara. Quem cuida também precisa ser cuidado. Assim, promover espaços de escuta se torna urgente. Dessa maneira, a sociedade avança rumo a relações mais saudáveis.

Um debate que exige ação coletiva

Por fim, o tema ultrapassa experiências individuais. Ele envolve políticas públicas e responsabilidade social. O ajudar precisa ser compartilhado. Dessa forma, o Estado e a sociedade devem atuar juntos.

Assim, o debate proposto por Marina Balarini amplia a conscientização. Ao mesmo tempo, provoca mudanças necessárias. Portanto, olhar para quem cuida representa um passo essencial para o bem-estar coletivo.

Com base em informações da psicóloga Marina Balarini.