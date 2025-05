Quem será o próximo governador do ES? Confira as projeções para 2026

As eleições 2026 para o Governo do Espírito Santo já estão a todo vapor. Além movimentos que se configuram como “quebra de hierarquia partidária”, o cenário também apresenta atores da “velha guarda” que vem ganhando destaque no tabuleiro político.

O Jogo Aberto desta segunda-feira (26), trouxe como pauta o impacto da figura Paulo Hartung no processo de escolha do próximo candidato a eleição para o Governo do Estado, bem como os potenciais nomes cotados para a disputa.

Arnaldinho Borgo (sem partido), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB), por enquanto, são os nomes que aparecem entre os mais cotados, mas nos bastidores há relatos de outros nomes que podem ser verdadeiras “surpresas”.

A análise, que também fala do cenário para a Presidência da República em 2026, já está disponível e pode ser conferida no You Tube do AQUINOTICIAS.COM.