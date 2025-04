Reabilitação cardíaca: o impacto positivo na sociedade

No dia 3 de abril, às 15h30, durante o PROINTEC – Saúde In Foco, em Guaçuí, a cardiologista Dra. Hellen Valentim apresentou a palestra O impacto da reabilitação cardíaca para a sociedade. Ela explicou como a reabilitação cardíaca contribui para a recuperação de pacientes com doenças cardiovasculares e reforça a importância da prevenção.

A reabilitação cardíaca desempenha papel essencial na recuperação de pacientes que enfrentaram problemas cardíacos. A cardiologista mostrou como um programa multidisciplinar pode prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida.

A palestra explicitou conjunto de estratégias para promover a adesão ao tratamento, controlar fatores de risco e reduzir a mortalidade cardiovascular. Dra. Hellen também apresentou estudos de caso que ilustram a eficácia dessas abordagens.

Os participantes aprenderam sobre a importância de um acompanhamento integral, que envolve exercícios físicos, reeducação alimentar e apoio emocional para um coração mais saudável.

Acompanhe os melhores conteúdos do Podcast Viva Vida, com temas sobre saúde, bem-estar e muito mais! Inscreva-se agora, ative o sininho para receber as notificações e fique por dentro dos novos episódios. Assista, curta e compartilhe para disseminar informações valiosas!

Leia também: Dia Mundial do Autismo: ES luta pela inclusão