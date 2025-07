Restauração florestal e espécies nativas

No novo episódio do podcast Sustentabilidade Brasil, recebemos Alice Carvalho — bióloga, doutora em Botânica e referência em gestão ambiental, restauração florestal e resgate de flora e fauna.

Com uma trajetória marcada pela atuação em grandes empreendimentos e consultorias ambientais, Alice fala sobre os bastidores dos projetos de recuperação de áreas degradadas, o desafio de manter viveiros com espécies nativas e o papel da ciência para preservar a biodiversidade brasileira.

Além disso, a especialista traz reflexões sobre espécies invasoras, agrofloresta, mudanças climáticas e o que o Brasil precisa para preservar seus biomas de forma estratégica e sustentável.

Assuntos do episódio:

0:00 Abertura e apresentação de Alice Carvalho

1:00 Início da trajetória acadêmica e migração para Viçosa

2:00 Escolha pela Botânica e atuação em campo

3:00 Experiência com resgate de fauna e flora em grandes obras

5:00 Monitoramento ecológico na Mata Atlântica

6:40 Diversidade dos biomas brasileiros

8:00 Savanização da Amazônia e impactos das ações humanas

10:00 Agrofloresta e o sistema da cabruca

12:00 Diferença entre espécies nativas, exóticas e invasoras

15:00 Casos de espécies exóticas problemáticas no Brasil

18:00 O papel do Reflora no diagnóstico botânico

20:00 Efeito ilha, biodiversidade e riscos de introdução de espécies

24:00 Spatódea e impacto sobre abelhas nativas

26:00 Erros comuns em programas de recuperação ambiental

28:00 Planejamento de viveiros e rustificação de mudas

30:00 Etapas da sucessão ecológica em reflorestamento

32:00 Agricultura familiar e programas socioambientais

33:00 Dicas para pequenos produtores que querem reflorestar suas áreas