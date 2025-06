Rodrigo Sabatini: “temos de repensar o que chamamos de ‘lixo'”

Neste episódio, a jornalista Fernanda Zandonadi conversa com Rodrigo Sabatini, presidente do Instituto Lixo Zero, sobre como os nossos resíduos refletem hábitos, valores e até sentimentos.

Sabatini propõe uma revolução silenciosa: repensar o que chamamos de “lixo” e encarar o descarte como sintoma de uma cultura que precisa mudar. Da escova de dente ao namoro descartável, tudo entra na roda da reflexão.

📌 Assuntos principais:

00:00 – Abertura e apresentação

00:45 – O que é lixo zero?

02:00 – 90% do que chamamos de lixo pode ser reaproveitado

07:30 – O papel social dos catadores

10:00 – Por que “descartar” não é o verbo certo

17:59 – A cultura do descarte e das relações efêmeras

20:01 – Cuidar do lixo como forma de cuidar do outro

22:11 – O lixo como porta de entrada para a consciência ambiental

24:19 – Estamos todos formatados: despertar é resistir

26:14 – Mujica e o verdadeiro custo das coisas

29:43 – Banco de tempo e trocas reais de vida

31:45 – Lixo Zero como ferramenta de mudança

32:28 – Encerramento com o chamado à revolução jovem