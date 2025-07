Saiba o que é e para que serve o kombucha

Conheça a história de Erlon Valadares Borges, o fundador da Bambuchá. Ele compartilha neste bate-papo como a kombucha mudou sua saúde, seu estilo de vida e se tornou um negócio sustentável com alma.

Neste episódio, você vai descobrir:

• Como surgiu a Bambuchá

• Os benefícios da kombucha para a saúde

• O poder do tempo no processo de fermentação

• Como a produção artesanal pode gerar renda no campo

• E por que um simples scoby pode transformar tudo

Um episódio sobre cuidado, propósito e conexão com a natureza.

Assuntos do episódio:

00:00 – Abertura e apresentação

00:48 – Mudança de vida: da fisioterapia à roça

01:23 – Primeiro contato com a kombucha

02:02 – O que é scoby e como é feita a kombucha

03:52 – Benefícios para a saúde: refluxo, flora intestinal, diabetes

06:49 – Kombucha feita em casa: como começar

09:00 – Origem milenar da kombucha

13:45 – Criação da Bambuchá e sabores artesanais

16:40 – Kombuchas funcionais e ingredientes sazonais

19:45 – Por que a kombucha é especial entre os fermentados

22:15 – Tendência dos probióticos e encerramento