A Copa do Brasil chegou ao fim para o Santos, que foi superado pelo CRB, em Maceió (AL), durante a decisão por pênaltis. Neymar converteu a penalidade que bateu, mas não foi suficiente para salvar o Peixe da eliminação. E agora, torcedor, o craque brasileiro deve renovar contrato com o Santos? O atual vínculo se encerra no fim de junho deste ano.